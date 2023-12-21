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Manisa'da tır devrildi, sürücü yaralandı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır zeytin tarlasına devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

A.D. yönetimindeki 45 AT 927 plakalı tır Turgutlu kara yolu Hamalınkırı bölgesinde yoldan çıkarak zeytin tarlasına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Turgutlu Manisa İtfaiye Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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