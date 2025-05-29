Manisa'da Oto Yıkamada Yangın: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Oto Yıkamada Yangın: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir oto yıkamacıda çıkan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, hastanede yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi 1620. Sokak'taki oto yıkama hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin içinde bulunan otomobili de sardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ak, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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