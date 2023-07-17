Manisa'da Müstakil Evde Çıkan Yangında Mahalle Sakinleri Eşyaları Kurtardı

Manisa'nın Selendi ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında mahalle sakinleri, evdeki eşyaları kurtarmak için seferber oldu. Yangın, elektrik kontağından çıktığı belirlenen evde büyük hasara neden oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.