Manisa'da Müstakil Evde Çıkan Yangında Mahalle Sakinleri Eşyaları Kurtardı
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Manisa'nın Selendi ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında mahalle sakinleri, evdeki eşyaları kurtarmak için seferber oldu. Yangın, elektrik kontağından çıktığı belirlenen evde büyük hasara neden oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında mahalle sakinleri, evdeki eşyaları kurtarmak için seferber oldu.
Yangın, Selendi ilçesi Mıdıklı Mahallesi Ramazanlar Sokak'taki B.K.'ye ait müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri evin alt kısmında bulunan bazı eşyaları taşıyarak kurtarırken, maddi hasar meydana gelen yangında yaralanan olmadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA