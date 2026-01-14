Haberler

Manisa'da kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı iddia edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonla yakalanan şüphelilerin adreslerinde sahte altınlar, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şehzadeler ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'ndaki kuyumculara toplam 14 sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 24 bin lira para, 8 sahte altın ve bilezik ele geçirildi. Aramalarda ayrıca muhtelif uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu.

Zanlılardan 1'i emniyetteki sorgusunun ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
