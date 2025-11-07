Manisa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı: Mağdurlar Çaresiz Kaldı

MANİSA'da çok sayıda vatandaş, senet ve kartvizit karşılığında kendilerinden altın ve para alıp kuyumcu dükkanını kapatan T.Ö. tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Olay, Şehzadeler ilçesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde Mart ayında meydana geldi. Kuyumcu T.Ö., iddiaya göre vatandaşlardan senet ve kaşeli kartvizit karşılığında altın ve nakit para aldı. Mart ayında iş yerini kapatan T.Ö.'ye ulaşamayan mağdurlar, polise şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak bir süre sonra serbest bırakıldı. Aradan geçen zamana rağmen mağduriyetlerinin devam ettiğini belirten vatandaşlar, bugün kepengi kapalı kuyumcunun önünde tekrar toplandı. Mağdurlardan İbrahim Karahan, yaklaşık 300 kişinin benzer durumda olduğunu söyleyerek, "Mart ayından bu yana mağduriyetimiz sürüyor. Resmi yollardan yaptığımız başvurulara herhangi bir yanıt alamadık. Kimi borcunu ödemek, kimi hastane masraflarını karşılamak, kimi düğün ya da ev almak için altınlarını emanet etti. Ancak kimse parasını geri alamadı. Karşımızda muhatap yok. Hakkımızı aradığımızda tehdit edildik, hakkımızda suç duyurusunda bulunuldu. Bu, resmen vurgun. Yıllarca tanıdığımız bir esnafa güvendik, şimdi ne paramız ne altınımız var. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz" dedi.