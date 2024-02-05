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Manisa'da Kavga Sonucu Başından Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

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Manisa'da yaşanan kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu sokakta oynayan 10 yaşındaki Nazım Kaya başından vuruldu. Kaya, hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olarak gözaltına alınan kuzenleri tutuklandı.

MANİSA'da, 2 kuzenin kavgasında, tabancayla ateş edilmesi sonucu, sokakta oynayan Nazım Kaya (10) başından vuruldu. Kaya, hastanede 3 gün sonra hayatını kaybederken, şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kuzeni tutuklandı.

Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi'nde, 2 Şubat'ta, P.D. ve P.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan kurşunlardan biri o sırada sokakta oyun oynayan Yavuz Selim Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Nazım Kaya'nın başına isabet etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaya, sağlık ekibi tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kaya, bu sabah, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve ölen Nazım Kaya'nın kuzenleri olduğu öğrenilen P.D. ve P.K., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Nazım Kaya'nın cenazesi, bugün öğle vakti Yıldız Camisi'nde kılınan namazının ardından gözyaşlarıyla Akhisar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaya için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akhisar Yıldırımspor Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mesajında, "Yavuz Selim Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencimiz Nazım Kaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Akhisar Yıldırımspor Kulübü'nün mesajında ise "Takımlarımızdan U-11 Lacivert oyuncularımızdan Nazım Kaya'nın acı haberini üzülerek veriyoruz. Evladımız vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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