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Manisa'da havuzda boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi

Manisa'da havuzda boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi

Güncel Haberler

Manisa'nın Kula ilçesinde, bir spor kompleksinin yüzme havuzunda boğulan kişinin cenazesi defnedildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, bir spor kompleksinin yüzme havuzunda boğulan kişinin cenazesi defnedildi.

Cemil Eren Leblebici (25) için Kurşunlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Leblebici'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz ile Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da katıldı.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kula Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Dün, Zaferiye Mahallesi Kula Spor Kompleksi'ndeki halk gününde havuzuna giren Leblebici, boğulma tehlikesi geçirmiş, görevlilerce havuzdan çıkarılmıştı. Leblebici, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel

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