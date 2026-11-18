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MANİLA, 18 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi ve zirve kapsamında gerçekleştirilen ilgili toplantılar sona erdi.

2026 ASEAN dönem başkanlığını yürüten Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr. salı günkü kapanış töreninde yaptığı konuşmada, "ASEAN, barış ve istikrarı güçlendirmeye, ekonomilerimizi birbirine daha da yakınlaştırmaya, halklarımız için güvence ve fırsatları genişletmeye devam etmelidir" dedi.

Marcos, görevi 2027 ASEAN dönem başkanlığını yürütecek Singapur Başbakanı Lawrence Wong'a devretti.

Wong törendeki konuşmada, "Dönem başkanlığımız için 'Daha Derin Entegrasyon, Daha Geniş Ortaklıklar' temasını belirledik" dedi.

Wong, "İşletmelerin sınırlar ötesinde daha sorunsuz şekilde kurulup faaliyet gösterebildiği tek bir ASEAN pazarının inşası için daha fazla adım atmalıyız" ifadelerini kullandı. Wong ayrıca, Güneydoğu Asya'nın daha geniş ortaklıklar sayesinde tüm ülkelerin etkileşimde ve işbirliğinde bulunabildiği bir bölge olarak kalacağını söyledi.

1967 yılında kurulan ASEAN, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam ve Doğu Timor'dan oluşuyor. Bölgesel blok, 2027 yılında kuruluşunun 60. yıldönümünü kutlayacak.

Kaynak: Xinhua