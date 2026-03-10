Haberler

Manavgat'ta muz sarartma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki muz sarartma tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki muz sarartma tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İlçedeki Taşağıl Mahallesi'nde bulunan bir muz sarartma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında yaralanan olmazken, tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba

Salah bu soruyu duymasın! Binlerce beğeni alan video
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek