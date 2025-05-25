Malta'da İlk Duanwu Kupası Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

Malta'da İlk Duanwu Kupası Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi
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Malta'nın Birgu kentinde düzenlenen Duanwu Kupası, geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik, Malta'daki Çin Kültür Merkezi ve yerel derneklerin iş birliğiyle organize edildi.

BIRGU, 25 Mayıs (Xinhua) -- Malta'nın Birgu kentinde ilk kez düzenlenen Duanwu Kupası ejderha teknesi dostluk yarışına katılan insanlar, 24 Mayıs 2025.

Yarışma, geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali münasebetiyle cumartesi günü Malta'nın doğusundaki tarihi Birgu kentinde düzenlendi.

Çin ay takvimine göre beşinci ayın beşinci gününde kutlanan ve Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali, bu yıl 31 Mayıs'a denk geliyor.

Etkinlik Malta'daki Çin Kültür Merkezi, Birgu Regatta Kulübü, Malta-Çin Ticaret Odası ve Malta'daki Çin Topluluğu Derneği tarafından ortaklaşa düzenleniyor. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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