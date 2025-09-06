Malezya Havayolları, Çin'e Yeni Uçuşlar Başlatıyor

KUALA LUMPUR, 6 Eylül (Xinhua) -- Ulusal havayolu şirketi Malezya Havayolları'nın ana şirketi olan Malezya Havacılık Grubu, Çin dahil olmak üzere yeni rotalarla büyümesini hızlandırıyor.

Grup cuma günü yaptığı açıklamada Malezya Havayolları'nın 9 Ocak 2026'dan itibaren Kuala Lumpur-Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı arasında günlük uçuşlara başlayacağını duyurdu.

Malezya ile Çin arasında yakın zamanda başlatılan karşılıklı vizesiz giriş uygulamasıyla desteklenen bu genişleme hamlesi, bölgenin en hızlı büyüyen pazarlarından birinde iş ve tatil amaçlı seyahatlerdeki varlığını daha da pekiştiriyor.

Havayolu şu anda Beijing (PKX), Shanghai (PVG), Guangzhou (CAN), Xiamen (XMN), Hong Kong (HKG) ve Taipei (TPE) kentlerine uçuşlar düzenliyor.

Havayoluna bağlı şirketi Firefly ise Kasım 2025'ten itibaren Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan (KUL) Krabi (KBV), Siem Reap (SAI) ve Cebu (CEB) kentlerine yeni jet seferleri başlatacak.

Yeni rotalara ek olarak, Malezya Havayolları ve Firefly, Ekim 2025'ten itibaren mevcut ağlarındaki sefer sıklıklarını artırarak bağlantıları güçlendirecek.

Malezya Havayolları; Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Hindistan, Maldivler ve Bangladeş'e daha fazla hizmet eklerken, Firefly ise Singapur, Kota Kinabalu, Kuching, Penang ve Johor Bahru'ya yönelik iç ve dış hat bağlantıları artırıyor.