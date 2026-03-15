Malezya'da depolama tesisinde çıkan yangında yaklaşık 700 araç hasar gördü
Malezya'nın Sabah eyaletinde bir araç depolama tesisinde çıkan yangında yaklaşık 700 ikinci el araç kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.
Bernama ajansının haberine göre, Sabah eyaletinin Tuaran bölgesinde bulunan araç depolama tesisinde yangın çıktı.
İtfaiye yetkilileri, alevlerin hızla yayılması sonucu yaklaşık 700 aracın yanarak kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.
Yetkililer, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti.
Kaynak: AA / Şilan Turp