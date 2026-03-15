Haberler

Malezya'da depolama tesisinde çıkan yangında yaklaşık 700 araç hasar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'nın Sabah eyaletinde bir araç depolama tesisinde çıkan yangında yaklaşık 700 ikinci el araç kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Malezya'nın Sabah eyaletinde bir depolama tesisinde çıkan yangında yaklaşık 700 ikinci el araç kullanılamaz hale geldi.

Bernama ajansının haberine göre, Sabah eyaletinin Tuaran bölgesinde bulunan araç depolama tesisinde yangın çıktı.

İtfaiye yetkilileri, alevlerin hızla yayılması sonucu yaklaşık 700 aracın yanarak kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Yetkililer, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

