Haberler

Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur'da Malezya-Çin Ortak Stratejik Forumu Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen forumda, Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, ülkenin ticaret ve yatırıma açık olduğunu belirterek, Çin ile olan ekonomik ortaklığın uzun vadeli değer yaratacağını ifade etti.

KUALA LUMPUR, 27 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen, ortak bir geleceğe sahip üst düzey stratejik Malezya-Çin topluluğu oluşturma konulu forum sırasında toplu fotoğraf çekilen konuklar, 26 Ocak 2026.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook pazartesi günü forumda yaptığı açıklamada "Malezya'nın ticaret ve yatırıma açık olması ve Çin'le yakın ekonomik ortaklığı, uzun vadeli değer yaratılmasını sağlayacak" dedi. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu

Köpekleri istismar edip öldüren doktorla ilgili sürpriz karar