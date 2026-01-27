Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur'da Malezya-Çin Ortak Stratejik Forumu Düzenlendi

KUALA LUMPUR, 27 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen, ortak bir geleceğe sahip üst düzey stratejik Malezya-Çin topluluğu oluşturma konulu forum sırasında toplu fotoğraf çekilen konuklar, 26 Ocak 2026.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook pazartesi günü forumda yaptığı açıklamada "Malezya'nın ticaret ve yatırıma açık olması ve Çin'le yakın ekonomik ortaklığı, uzun vadeli değer yaratılmasını sağlayacak" dedi. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)