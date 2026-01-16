Haberler

Malezya, yolsuzluk soruşturması kapsamında ordu ve polisle bağlantılı alımları durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında ordu ve polisle bağlantılı satın alma kararlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Enver, tedarik süreçlerinin yeniden yapılandırılacağını vurgulayarak, ekonomik istikrarın sağlanması için kararlı adımlar atmanın önemine dikkat çekti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında ordu ve polisle bağlantılı satın alma kararlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bernama ajansının haberine göre, Enver, yaptığı açıklamada, şeffaflığı ve yönetişimi güçlendirmek amacıyla tedarik süreçlerinin gözden geçirileceğini ve yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Enver, mevcut tedarik sistemine dair raporları inceleyeceğini, ordu ve polisle bağlantılı mevcut satın alma kararlarının geçici olarak durdurulduğunu vurgulayarak "Bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz. Tam uyumun sağlanması için sistemi gözden geçirip yeniden yapılandıracağız." ifadesini kullandı.

Hükümetin ekonomik istikrar ile halkın güveninin korunması için kararlı adımlar atmasının şart olduğunu vurgulayan Enver, "Bu gelişmeler bizi derinden endişelendiriyor. Kararlı ve kapsamlı adımlar atılmazsa halkın ekonomisi ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Enver'in açıklaması, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC) 7 Ocak'ta bir askeri tedarik projesiyle bağlantılı olarak eski bir ordu komutanı ile eşinin gözaltına alınmasının??????? ardından geldi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen çok sayıda baskında yaklaşık 2,8 milyon dolarlık varlıklara da el konulmuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor

Operasyon başlıyor, ordu vuracakları yeri açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş