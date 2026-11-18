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SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin'in dışa açılım politikasının Malezya gibi Asya-Pasifik ekonomileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Enver çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Xi'nin konuşmasında yalnızca ikili ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesinin değil, net politika tutumları belirlenmesinin de önemine dikkat çektiğini ifade eden Enver, Çin'in uluslararası toplumun çok taraflılık ve açık ticarete ilişkin endişelerini anladığını söyledi.

Çin'in pazarını dışa açmasının Malezya gibi ekonomiler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Enver, sömürgecilik ve emperyalizm döneminin çoktan geride kaldığını, günümüz dünyasında yükselen ekonomilere saygı gösterilmesi ve eşit muamele edilmesi gerektiğini belirtti.

Enver, Çin'in Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın en ücra bölgeleri de dahil olmak üzere tüm bölgelerin tanınması gerektiği yönündeki tutumundan övgüyle bahsetti.

Hiçbir ekonominin izole şekilde gelişemeyeceğine dikkat çeken Enver, bölge ekonomileri arasındaki işbirliğinde APEC'in benzersiz bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Enver, barış ve refahı teşvik etmek ve bölgesel ekonomik entegrasyonun kazanımlarının halklar arasında daha hakkaniyetli şekilde paylaşılmasını sağlamak üzere Çin de dahil tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua