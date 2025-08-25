Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programı

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, "Büyük Komutan Sultan Alparslan ve şanlı ordusunun 954 yıl önce kazandığı bu zafer, asırlardır süregelen birlik ve kardeşliğimizin ilk nişanesi oldu. Bu ruh, daha sonra İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın azminde, kararlılığında ve medeniyet inşa eden vizyonunda yeniden hayat buldu." dedi.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü programına katılan Topbaş, milletin kaderini değiştiren büyük zaferin yıl dönümünü anmak üzere toplandıklarını söyledi.

26 Ağustos 1071'in, Anadolu'nun ebedi yurt oluşunun, kardeşliğin ve medeniyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu belirten Topbaş, "Büyük Komutan Sultan Alparslan ve şanlı ordusunun 954 yıl önce kazandığı bu zafer, asırlardır süregelen birlik ve kardeşliğimizin ilk nişanesi oldu. Bu ruh, daha sonra İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın azminde, kararlılığında ve medeniyet inşa eden vizyonunda yeniden hayat buldu." diye konuştu.

Okçular Vakfı olarak aynı ruhu yaşatmaya gayret ettiklerini dile getiren Topbaş, gençleri okçulukla buluşturmayı ve bu toprakların birlik ve kardeşlik ruhunu onlara aktarmayı görev bildiklerini vurguladı.

Vakfın yetiştirdiği sporcuların olimpiyatlarda elde ettiği şampiyonlukların, bu mirasın hem spor sahasında hem de hayatın her alanında özgüven ve karakter kazandırdığının en güzel ispatı olduğunu ifade eden Topbaş, şunları kaydetti:

"Bu kardeşliğin ve huzurun devamı için azimle ve kararlılıkla, yılmadan yeni sporcular yetiştirmek, gelecek nesillere tarihimizi hatırlatmak ve milli şuurumuzu aşılamak için çalışmaya devam ediyoruz. Elbette tüm bunları tek başımıza başarmamız mümkün değil. Özellikle, bu tarihi ve manevi değeri yüksek programın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilmesine vesile olan, milletimizin kutlu yürüyüşüne öncülük eden, liderliğiyle bizlere Kızılelma ufkunu gösteren, medeniyet davamıza yön veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Bu anlamlı programda emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma, gönüllü çalışanlarımıza, destek veren kıymetli kurum ve kuruluşlarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyor, başta Sultan Alparslan olmak üzere, Malazgirt'te ve nice cephelerde şehadete yürüyen aziz ecdadımızı rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Rabbim bizlere Sultan Alparslan'ın cesaretini, Fatih Sultan Mehmet'in vizyonunu, ecdadımızın sabır ve fedakarlığını layıkıyla taşımayı nasip etsin."