Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Etkinlikleri Renkli Görüntülerle Kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri düzenlenen etkinliklerle devam etti.

İçinde Han Otağı'nın kurulduğu Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, şanlı zaferin yıl dönümü kutlamalarının üçüncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış Han Otağı ile Türk boylarını temsil eden 16 tematik kıl çadırın kurulduğu alana gelenler, okçuluk yarışmalarını izledi, yöresel ürünleri inceledi. Çocuklar da geleneksel oyun stantlarında eğlendi.

Denizli'nin Tavas ilçesinden Malazgirt'e gelen 71 yaşındaki Hasan Keskin de giydiği temsili savaş kostümüyle etkinlik alanında dolaştı, demir dövdü.

Etkinlikler kapsamında yapılan okçuluk yarışması izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.