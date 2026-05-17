Malatya Yeşilyurtspor Taraftarlarını Taşıyan Araç Devrildi: 25 Yaralı

Güncelleme:
(ANKARA) - Ankara'da oynanan maçın ardından Malatya'ya giden Malatya Yeşilyurt taraftarlarını taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gürün yakınlarında devrildi. Kazada 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazaya ilişkin şu bilgiler verildi:

"17.05.2026 günü saat 03.20 sıralarında, Gürün ilçesi Güneş Köyü mevkii D300-20 karayolu üzerinde, Ankara'dan Malatya istikametine doğru seyir halinde bulunan ve Malatya Yeşilyurt taraftarlarını taşıyan bir otobüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ"

şeridine devrilmesi neticesinde tek taraflı, yaralanmalı ve maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından bölgeye, Sağlık, Emniyet, Jandarma, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale, kurtarma ve çevre güvenliği çalışmalarına süratle başlanılmıştır. İlk belirlemelere göre, kaza sonucu 3 vatandaşımız ağır yaralanmış, 22 vatandaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde hafif yaralanmıştır.

Yaralı vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat işlemleri de başlatılmıştır. Bu üzücü kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü camiasına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
