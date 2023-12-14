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Malatya Kale ilçesinde okul öncesi öğrencilere akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi

14 Aralık 2023 14:36 Güncelleme: 14:38 Abone Ol

Malatya'nın Kale ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Kütüphanesi ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından okul öncesi öğrencilere yönelik akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklara düşünme yetisi kazandırma, problemleri çözme, el ve göz koordinasyonlarını geliştirme gibi amaçlar güdüldü.