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Malatya'daki Perde Fabrikasında Yangın Çıktı

Malatya'daki Perde Fabrikasında Yangın Çıktı
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Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan perde üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Malatya'da perde üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve perde üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını depolara sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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