Malatya'da Yünler Ekonomiye Kazandırılıyor

Güncelleme:
Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, hayvanlardan elde edilen yünlerin yakılmasını önleyerek, bunları yün yorgan ve alez haline getirerek ekonomiye kazandırma çalışmalarına başladı. Üreticilere çağrıda bulunan Birlik Başkanı İhsan Akın, yünlerin değerlendirilmesi için sanayicilerle işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin girişimleriyle üreticiler tarafından pazar bulunamadığı için yakılan yünler, fabrikada yün yorgan ve aleze dönüşerek, ekonomiye kazandırıldı.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, gazetecilere birlik binasına yaptığı açıklamada, yünlerin ekonomiye kazandırılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kırsalda küçükbaş yetiştiricilerinin, hayvanlardan kırkılan yünleri yakarak imha ettiğini anlatan Akın, bu yünlerin ekonomiye kazandırılması ve üreticilerin gelir elde etmesi için sanayicilerle işbirliği yaptıklarını anlattı.

Akın, yünlerin günlük kullanıma sunulması için çabaladıklarını dile getirerek, "Yıllardır yünlerimiz telef olmaktaydı. Hem küçükbaş yetiştiriciliği yapan hem de yünü işleyen üreticimizle irtibat kurarak, yünlerimizi değerlendirmek için görüştük. Yün yorgan ve alez imalatı için çalışma yaptık. Makinede yıkanabilir 3 kilo 500 gram ağırlığında pratik şekilde kullanılabilir yorgan yaptık. Alez yaptık. Üretimin devamlılığı için destek bekliyoruz." diye konuştu.

Akın, üretilen yün yorganların kolayca makinede yıkandığı için apartman katlarında yaşayanların da kullanımına uygun olduğunu belirtti.

Küçükbaş üreticilerine de seslenen Akın, "Yünlerinizi atmayın, yakmayın. Yünlerinizi getirin fabrikaya verin. Yün yorganı yaygın hale getirerek insanların kullanımına sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

