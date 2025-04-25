Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı, 3 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde kent genelinde tefecilik suçu işleyerek yüksek faizle borç para veren ve mağdurlara zorla senet imzalattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, alacak kısmı boş olan 3 senet, mağdurların borçlarına ve ödeme vadelerine ilişkin liste, borç bilgilerinin tutulduğu 2 ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira ile şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.