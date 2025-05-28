Malatya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Malatya'da öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, kent merkezinde ve bazı ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Malatya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra kent merkezinde ve bazı ilçelerde başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araç yoğunluğu da yaşandı.

Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, vatandaşlar sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Kentte sağanak, aralıklarla devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte mevsim normallerinin çok üzerinde yağış yaşandığını ve olumsuzlukların meydana geldiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleri, iş makineleri, araçları ve personeliyle sahada çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Er, her türlü ihtiyaç ve ihbar için 444 51 44 ve 153 numaralı çağrı merkezlerinin aranabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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