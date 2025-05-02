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Malatya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Malatya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman doluya dönüştü ve şehirde su birikintileri oluşmasına neden oldu. Esnaf, su baskınlarına karşı önlem almaya çalışıyor.

Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde kent merkezinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

Malatya-Elazığ kara yolunun Çöşnük Kavşağı ile Çamurlu TOKİ yol ayrımında oluşan??????? su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi.

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi ve Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki konteynerlerde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini su basmaması için mazgalları temizlemeye çalıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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