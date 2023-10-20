MALATYA'DA MARKETLER MALİYETİNE SATIŞ YAPACAK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele kapsamında 'İndirim' çağrısının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi 37 marketinde maliyetine satışları başlattı. Belediyenin marketlerinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel en az 1000 ürün maliyetine satılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 37 markette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatı doğrultusunda Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel en az 1000 üründe yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılması kararı alındı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan marketteki ürünlerin etiket fiyatlarını inceledi. Ürünlerdeki fiyat indirimleri hakkında bilgiler alan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele çağrısına uyduklarını ve bu kapsamda yıl sonuna kadar maliyetine satışlar yapılacağını ifade ederek, şöyle dedi

6 Şubat'ta asrın felaketi diye tabir ettiğimiz, yüzyılın felaketini yaşadığımız Malatya'da, üzerimize düşen sorumluluğu ve hükümlülüğü yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanımızın enflasyonu düşürme çağrısına icabet ederek yaklaşık 1000 üründe maliyetine satış kararı aldık.Tüm Malatya halkına hayırlı, uğurlu olsun.

Depremzede vatandaşlar ise, alınan bu karardan ötürü yetkililere teşekkür etti.