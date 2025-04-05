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Malatya'da Lastikçi Yoğunluğu Baharla Birlikte Artış Göstermeye Başladı

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Malatya'da kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler yaz lastiklerine geçiş yapmak üzere oto lastik servislerine yöneldi. Lastikçi esnafı uygun fiyatlarla hizmet sunduklarını belirtiyor.

Malatya'da lastikçilerde bahar yoğunluğu

MALATYA - Malatya'da kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla sona eren uygulama sonrasında sürücüler, yaz lastiklerine geçiş yapmak üzere oto lastik servislerine yöneldi.

1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, havaların ısınmasıyla birlikte sona erdi. İlkbaharın gelmesiyle birlikte güvenli sürüş ve yakıt tasarrufu sağlamak isteyen araç sahipleri, lastik değişimi ve balans ayarı için servislerde yoğunluk oluşturdu.

Lastikçi esnafı, yaz lastiği sezonunun başladığını belirterek, hizmetlerini deprem bölgesinde uygun fiyatlarla sürdürdüklerini ifade etti. Bir lastik firması yetkilisi, "Yazlık lastik değiştirme sezonu açıldı. Otomobillerde dört lastik ve balans ayarı işlemini 600 TL, minibüslerde ise 700 TL'ye yapıyoruz. Fiyatlarımıza zam yapmadık" dedi.

Sürücüler ise fiyatlardan ve hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Lastik değişimi için servise gelen bir vatandaş, "Arabamı getirdim, yaz lastiklerini taktırıyoruz. Deprem bölgesinde olmamıza rağmen uygun fiyatlarla hizmet veriliyor. Ustalara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Malatya'da Lastikçi Yoğunluğu Baharla Birlikte Artış Göstermeye Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Güncel
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