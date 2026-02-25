Haberler

Malatya'da kuyumcuda silahlı soygun girişimine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan S.C.Ş. ile ona yardım eden H.G. ve A.Ö. tutuklandı. Zanlılar, adliyeye sevk edilerek hakimlik tarafından tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Şifa Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan S.C.Ş. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.G. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
