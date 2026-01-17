Malatya'da kuyumculara sahte altın satan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da, kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kuyumcular A.T, Ö.F.P. ve K.K'ye 45 gram sahte altın satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

45 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçları ve üzerlerinde yapılan aramada, 200 gram sahte altın ve 7 sahte ata lira ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 210 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla salıverildi.