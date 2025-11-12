Malatya'da Kapalı Sulama Sistemi Dönüşümü Başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi"Kapalı Sulama Sistemi Dönüşüm" projesi kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Ancar Mahallesi'nde 21 bin dekar alanın ve 12 mahallenin tarımsal sulamasını kapalı sisteme dönüştürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında tarımsal üretim destekleniyor.

Belediye, 250 mahalle ve mezrada kullanılmak üzere 250 bin metre sulama borusunu çiftçilere dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda, maliyeti 70 milyon lira olan borular, düzenlenen törenle üreticilere teslim ediliyor.

Akçadağ ilçesi Ancar Mahallesi'nde düzenlenen törenle üreticilere sulama suyu boruları verildi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, tarımsal sulamayı önemsediklerini, araziler sulandıkça verimin arttığını belirterek, "Bu sene küresel ısınmaya karşı, iklim değişikliğine uyum ve kuraklıkla mücadele kapsamında sulama altyapısını güçlendirmek için çalışma başlattık. Malatya için 250 bin metre uzunluğunda boru aldık ve 250 farklı noktada uygulamalarımız var. Proje yapabildiğimiz yerleri yapıyoruz, diğer noktalarda da köylü-devlet uygulamalarımız var. Bu bölgede de 12 mahallede 25 bin metre boru döşeniyor." ifadelerini kullandı.

Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ise tarımsal sulamada kapalı sisteme geçilmesinin ekonomik bir yöntem olduğunu aktararak, çiftçinin daha fazla verim alacağını bildirdi.

Törene Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Tugal ve MHP Akçadağ İlçe Başkanı Sami İlhan ile birlikte muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.