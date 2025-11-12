Haberler

Malatya'da Kapalı Sulama Sistemi Dönüşümü Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesi Ancar Mahallesi'nde 21 bin dekar alanın tarımsal sulamasını kapalı sisteme dönüştürüyor. Proje kapsamında 250 mahalle ve mezraya 250 bin metre sulama borusu dağıtılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi"Kapalı Sulama Sistemi Dönüşüm" projesi kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Ancar Mahallesi'nde 21 bin dekar alanın ve 12 mahallenin tarımsal sulamasını kapalı sisteme dönüştürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında tarımsal üretim destekleniyor.

Belediye, 250 mahalle ve mezrada kullanılmak üzere 250 bin metre sulama borusunu çiftçilere dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda, maliyeti 70 milyon lira olan borular, düzenlenen törenle üreticilere teslim ediliyor.

Akçadağ ilçesi Ancar Mahallesi'nde düzenlenen törenle üreticilere sulama suyu boruları verildi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, tarımsal sulamayı önemsediklerini, araziler sulandıkça verimin arttığını belirterek, "Bu sene küresel ısınmaya karşı, iklim değişikliğine uyum ve kuraklıkla mücadele kapsamında sulama altyapısını güçlendirmek için çalışma başlattık. Malatya için 250 bin metre uzunluğunda boru aldık ve 250 farklı noktada uygulamalarımız var. Proje yapabildiğimiz yerleri yapıyoruz, diğer noktalarda da köylü-devlet uygulamalarımız var. Bu bölgede de 12 mahallede 25 bin metre boru döşeniyor." ifadelerini kullandı.

Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ise tarımsal sulamada kapalı sisteme geçilmesinin ekonomik bir yöntem olduğunu aktararak, çiftçinin daha fazla verim alacağını bildirdi.

Törene Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Tugal ve MHP Akçadağ İlçe Başkanı Sami İlhan ile birlikte muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarını kaldırdı

TFF'den bahis oynadığı öne sürülen 2 futbolcu hakkında yeni karar
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
500 bin sosyal konutta başvuru ücretini yatırma süresi ne kadar?

500 bin konutta kritik detay! Bu süreyi aşanın başvurusu yanıyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.