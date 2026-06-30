Malatya'da spor okullarının açılış töreni yapıldı

Malatya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okullarının açılışı törenle gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, spor okullarıyla çocukların ve gençlerin sporu sevmesini, düzenli spor alışkanlığı kazanmasını, sporu toplumun her kesimine yaymayı, yetenekli sporcuları keşfederek kulüplere ve milli takımlara kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kayhan, 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin 109 uzman antrenörün rehberliğinde atletizm, basketbol, badminton, tenis, yüzme başta olmak üzere engelli bireylere yönelik branşların da içerisinde bulunduğu yaklaşık 29 spor branşında eğitim imkanına sahip olacağını kaydetti.

Törende farklı branşlardaki karşılaşmalar başladı.