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Malatya'da Dolu Yağışı Kayısı Bahçelerine Zarar Verdi

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Malatya'da etkili olan sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, kayısı bahçelerinde hasara yol açtı. Özellikle Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde üreticiler dolunun meyvelere ve ağaçlara zarar verdiğini belirtti. Meteoroloji, yağışların devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Malatya'da dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi

MALATYA - Malatya'da etkili olan sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Dolu yağışı, kayısı bahçelerine zarar verdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaşanan dolu yağışı, özellikle Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde kayısı üreticilerini olumsuz etkiledi. Çağla dönemine yaklaşan bazı kayısı bahçelerinde hasar meydana gelirken, üreticiler dolunun meyvelere ve ağaçlara zarar verdiğini belirtti. Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı bahçelerde meyve dökümü yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede yağışların yarın da etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları ani sel, su baskını ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.

Malatya'da Dolu Yağışı Kayısı Bahçelerine Zarar Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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