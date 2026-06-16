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"Dünya kayısı başkenti" Malatya'da kayısı ağaçları dört mevsim farklı renklere bürünüyor

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Dünya kayısı başkenti Malatya'da 9 milyon kayısı ağacı, dört mevsim farklı renk tonlarıyla görsel şölen oluşturuyor. Sonbahardan kışa, ilkbahardan yaza her mevsim doğanın farklı yüzünü yansıtan ağaçlar, kente eşsiz güzellik katıyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tesciliyle "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, 9 milyon kayısı ağacı dört mevsim sunduğu farklı renk tonajlarıyla görsel şölen oluşturuyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Malatya'da, kayısı ağaçlarının dört mevsim sunduğu güzellik AA ekibince görüntülendi.

Farklı noktalardan kaydedilen görüntülerde, sonbaharın sıcak tonlarından kışın beyaz örtüsüne, ilkbaharın çiçek açan dallarından yazın meyve yüklü ağaçlarına kadar mevsimlerin kayısı bahçelerinde bıraktığı izler dikkati çekiyor.

Her mevsim doğanın farklı yüzünü yansıtan kayısı ağaçları, Malatya Ovası'nda farklı renklere bürünüyor.

Sonbaharda sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ağaçlar, kışın beyaz örtüyle kaplanıyor, ilkbaharda ise çiçeklerle birlikte pembemsi ve beyaz tonlara bürünüyor. Kayısı bahçeleri, yaz döneminde de meyvelerle birlikte yeşilin hakim olduğu doğal bir tabloyu andırıyor.

"Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 farklı çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, dört mevsimde de görsel şölen yaşanıyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
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