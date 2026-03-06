Haberler

Malatyalı İş İnsanları Derneği İstanbul'da iftar programı düzenledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremlerin etkilediği kentte inşa faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, yaz aylarında gelenlerin yepyeni bir Malatya ile karşılaşacağını ifade etti. Başkan Er, ayrıca Malatya halkının ve iş insanlarının destekleriyle önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentteki inşa faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, yaz aylarında şehre geleceklerin yepyeni bir Malatya ile karşılaşacağını söyledi.

Er, Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla İstanbul'da düzenlediği geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kentte önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Geleneksel iftar programına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Er, şöyle konuştu:

"Gerçekten Malatya, (inşa faaliyetleri) diğer illerden çok çok ilerde. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu da hem Cumhurbaşkanımızın liderliği, hem bakanlarımızın güçlü destekleri, hem kamu kurumlarımızın çok senkronize çalışması hem de özellikle iş insanlarımızın, Malatya halkımızın kadirşinaslığı, Malatya üzerinden ellerini çekmemesi sayesinde. Emeği geçenlere ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Malatya'da geçen sene 28 sahuru konteynerlerde yaptık. Malatya'mızda artık herkes evlerine taşınıyor. Her akşam konteynerden evlerine taşınan insanların sofralarını paylaşıyoruz. Hakikaten onların mutluluğu, sıcak yuvalarına kavuşmuş olması, çocuklarının gülüşleri, çocuklarının rahat bir ortamda ders çalışmaları bizleri son derece mutlu ediyor."

Malatya'ya yaz aylarında geleceklerin yepyeni bir Malatya ile karşılaşacağını ifade eden Er, kentte birçok alanda devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
