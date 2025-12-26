Haberler

"Terörün Finansmanı"Yla Suçlanan 4 Kişinin "Mal Varlıklarının Dondurulması" Kararı Kaldırıldı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, terörizmin finansmanıyla ilişkilendirilen 4 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararını Resmi Gazete'de yayımlayarak kaldırdı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "teröre fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller" ve "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle Malvarlığının Dondurulması Kararı alınan 4 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Altındağ doğumlu Sinan Öksüz'ün, Kahta doğumlu Sait Ali Gürsoy'un, Akağıl doğumlu Mehmet Ali Yiğit'in ve Zouhair Sahloul'un mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

