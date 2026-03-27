Makedonyalı futbol kulübü başkanı, Batman'da kaçak altınla yakalandı

Batman'da durdurulan bir takside yapılan kontrolde, Makedonya 1'inci Lig kulübü başkanı B.H., 2 kilo 581 gram kaçak altınla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Batman-Siirt kara yolunda durdurulan takside yapılan kontrolde, eritilerek külçe haline getirilmiş ve gümrük kaçağı olduğu belirtilen, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi. Yapılan incelemede, altınla yakalanan B.H.'nin Makedonya 1'inci Lig'de mücadele eden bir kulübün başkanı olduğu belirlendi. Altınlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
