Haberler

Çin'in Makao Bölgesi, Hong Kong'u Ziyaret Eden Yabancı Turistlere Ücretsiz Otobüs Bileti Sunacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Makao Turizm Ofisi, Hong Kong bölgesine gelen uluslararası ziyaretçilere 20 Ocak 2023 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli ücretsiz direkt otobüs bileti verme kampanyası başlattı. Bu hizmet, ziyaretçi sayısını artırmayı amaçlıyor.

MAKAO, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi Turizm Ofisi, Çin'in Hong Kong bölgesine gelen uluslararası ziyaretçilere ücretsiz direkt otobüs bileti sunacak.

Turizm Ofisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hong Kong-Makao Otobüs Hizmeti Operatörlüğü işbirliğiyle yürütülen hizmetin 20 Ocak - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, bilet almaya uygun uluslararası ziyaretçiler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na vardıklarında belirlenen gişeden, Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü üzerinden Makao'ya ücretsiz tek yön otobüs bileti alabilecek.

Ofis, bu kampanyanın uluslararası ziyaretçilerin Makao'yu ziyaret etme isteğini artırmak ve farklı pazarlardan gelen ziyaretçi sayısını yükseltmek amacıyla hazırlandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Dünyanın en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü