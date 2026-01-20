Çin'in Makao Bölgesi, Hong Kong'u Ziyaret Eden Yabancı Turistlere Ücretsiz Otobüs Bileti Sunacak
Makao Turizm Ofisi, Hong Kong bölgesine gelen uluslararası ziyaretçilere 20 Ocak 2023 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli ücretsiz direkt otobüs bileti verme kampanyası başlattı. Bu hizmet, ziyaretçi sayısını artırmayı amaçlıyor.
MAKAO, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi Turizm Ofisi, Çin'in Hong Kong bölgesine gelen uluslararası ziyaretçilere ücretsiz direkt otobüs bileti sunacak.
Turizm Ofisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hong Kong-Makao Otobüs Hizmeti Operatörlüğü işbirliğiyle yürütülen hizmetin 20 Ocak - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, bilet almaya uygun uluslararası ziyaretçiler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na vardıklarında belirlenen gişeden, Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü üzerinden Makao'ya ücretsiz tek yön otobüs bileti alabilecek.
Ofis, bu kampanyanın uluslararası ziyaretçilerin Makao'yu ziyaret etme isteğini artırmak ve farklı pazarlardan gelen ziyaretçi sayısını yükseltmek amacıyla hazırlandığını açıkladı.