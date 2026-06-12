Albüm: 17. Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu Çin'in Makao Bölgesinde Başladı
17. Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu, Makao'da 'Yeşil Dijital Altyapı Bağlantısını Güçlendirmek' temasıyla açıldı. Fuarda, altyapı sektöründeki yeşil ve dijital-akıllı teknolojilerin güncel uygulamaları ele alınıyor.
MAKAO, 12 Haziran (Xinhua) -- 17. Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu'nun açılış töreni, perşembe günü Çin'in güneyindeki Makao Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleştirildi.
Bu yıl "Yeşil Dijital Altyapı Bağlantısını Güçlendirmek" temasıyla düzenlenen fuar, altyapı sektöründeki yeşil ve dijital-akıllı teknolojilerin güncel uygulama örneklerine odaklanıyor.
Kaynak: Xinhua