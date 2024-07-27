Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edecek

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele ederek madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edeceğini söyledi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde adına futbol turnuvası düzenlenen Demir, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Türk sporcuları turnuvanın sezon finaline davet edeceğini belirtti.

Ülkenin olimpiyatlarda güzel dereceler elde edeceğine inandığını aktaran Demir, "Önümüzdeki hafta Paris 2024 Olimpiyatları'nda olacağım. Şayet orada bir altın madalya kazanabilirsek, altın madalya kazanan sporcumuzu inşallah final maçında buraya getireceğim. Bunun da sözünü vereyim." dedi.???????