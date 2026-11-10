Mahmut Arıkan, Atatürk'ün vefatının 88. yılında bağımsızlık vurgusu yaptı

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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarının sanayileşmeye ve üretime dayalı kalkınma mirasına sahip çıkmak, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkmaktır. Çünkü siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla güçlenir" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarının sanayileşmeye ve üretime dayalı kalkınma mirasına sahip çıkmak, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkmaktır. Çünkü siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla güçlenir. Milli Görüş olarak Yeniden Büyük Türkiye derken; fabrikaları çalışan, çiftçisi üreten, gençleri geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını milletin refahı için kullanan bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu emanete karşı sorumluluğumuz; üreten, kalkınan, tam bağımsız ve adil bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir."

Kaynak: ANKA