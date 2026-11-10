Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mahmut Arıkan, Atatürk'ün vefatının 88. yılında bağımsızlık vurgusu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mahmut Arıkan, Atatürk'ün vefatının 88. yılında bağımsızlık vurgusu yaptı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Atatürk'ün vefatının 88'inci yılında siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla güçleneceğini belirtti. Arıkan, sanayileşme ve üretime dayalı kalkınma mirasına sahip çıkmanın ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarının sanayileşmeye ve üretime dayalı kalkınma mirasına sahip çıkmak, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkmaktır. Çünkü siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla güçlenir" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarının sanayileşmeye ve üretime dayalı kalkınma mirasına sahip çıkmak, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkmaktır. Çünkü siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla güçlenir. Milli Görüş olarak Yeniden Büyük Türkiye derken; fabrikaları çalışan, çiftçisi üreten, gençleri geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını milletin refahı için kullanan bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu emanete karşı sorumluluğumuz; üreten, kalkınan, tam bağımsız ve adil bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir."

Kaynak: ANKA
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Sabah namazı paylaşımını neden sildi?

Devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk vefatının 88. yılında anılıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Defter’e yazdığı not
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı

İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
Trump, Katar Başbakanı ile İran'ı görüştü: Nükleer silahta pazarlık yok, çatışmanın sonu için olumlu ivme var

Körfez ülkelerinin isteğini açıkladı! Nükleerde pazarlık yok
Atatürk'e benzerliğiyle şaşırtan Bursalı inşaat ustası! Görenler duygulanıyor, çocuklar sarılıyor

Sokakta görenler duygulanıyor! Atatürk'e benzerliği şaşırtıyor
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Binlerce asker gece sokağa indi! Ellerinde İsrail yapımı silahlar
Samsun'da 8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası kanlı bitti! Çocuğun amcası sırtından bıçaklandı

8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Amcası sırtından bıçaklandı
Evlilik Güzeldir dizisinin yeni bölümü Aliağa'daki facia nedeniyle yayınlanmadı

Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü son anda iptal edildi!