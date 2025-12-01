Haberler

Maduro, ABD'nin Askeri Tehditlerini Enerji Pazarına Tehdit Olarak Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığının enerji piyasasının istikrarını tehlikeye atabileceğini ve Venezuela'ya yönelik tehditlerin küresel pazar için risk oluşturduğunu belirtti.

KARAKAS, 1 Aralık (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri tehditlerinin, küresel enerji piyasasının istikrarını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Maduro, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays'e gönderdiği mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayından bu yana Venezuela'ya karşı "taciz ve tehdit kampanyası" yürüttüğünü söyledi.

Maduro, Karayip Denizi'ne 14'ten fazla savaş gemisi ve 15.000 asker konuşlandırılan ABD'nin, bölgesel güvenliği ve enerji tedarikini bozabilecek bir gerginlik ortamı yarattığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'nın ham petrol rezervlerini ele geçirme girişimini sert dille eleştiren Maduro, bunun küresel pazarın dengesi açısından doğrudan bir risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Enerji kaynaklarını savunma konusunda "kararlılıklarının" süreceğini ve dış baskılara boyun eğmeyeceklerini kaydeden Maduro, geçmişte petrol üreten ülkeleri hedef alan askeri müdahalelerin hem tüketiciler hem de ihracatçılar açısından istikrarsızlık ve olumsuzlukla sonuçlandığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.