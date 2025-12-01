Maduro, ABD'nin Askeri Tehditlerini Enerji Pazarına Tehdit Olarak Değerlendirdi

KARAKAS, 1 Aralık (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri tehditlerinin, küresel enerji piyasasının istikrarını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Maduro, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays'e gönderdiği mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayından bu yana Venezuela'ya karşı "taciz ve tehdit kampanyası" yürüttüğünü söyledi.

Maduro, Karayip Denizi'ne 14'ten fazla savaş gemisi ve 15.000 asker konuşlandırılan ABD'nin, bölgesel güvenliği ve enerji tedarikini bozabilecek bir gerginlik ortamı yarattığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'nın ham petrol rezervlerini ele geçirme girişimini sert dille eleştiren Maduro, bunun küresel pazarın dengesi açısından doğrudan bir risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Enerji kaynaklarını savunma konusunda "kararlılıklarının" süreceğini ve dış baskılara boyun eğmeyeceklerini kaydeden Maduro, geçmişte petrol üreten ülkeleri hedef alan askeri müdahalelerin hem tüketiciler hem de ihracatçılar açısından istikrarsızlık ve olumsuzlukla sonuçlandığını vurguladı.