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Madrid'deki NATO Zirvesi Başladı

ANKA - Güncel
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Madrid'deki NATO Zirvesi Başladı

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin resmi oturumu başladı. Liderler, oturum öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin resmi oturumu başladı. Liderler, oturum öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Madrid'deki NATO Zirvesi'nin resmi oturumu bugün başladı. Zirveye katılan liderler, oturumdan önce fotoğrafı için kameralara poz verdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez tarafından karşılandı.

Daha sonra NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı'na katıldı."

ANKA / Güncel

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