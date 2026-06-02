Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan Yıldızlar Sss Holding'e: "İşçilerin Tüm Haklarını Eksiksiz Olarak Bir An Önce Ödemenizi Bekliyoruz"

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası, Yıldızlar SSS Holding'in Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Sendikadan yapılan açıklamada, "İlk günden beri kamuoyunu yanıltıp işçilerin alacağı kalmadığı algısını oluşturmak için çaba gösteriyorsunuz. Ancak gerçekler ortada. Tüm bu süreçler halkın gözü önünde yaşandı. Biz Bağımsız Maden-İş olarak mücadelede de müzakerede de işimizi ciddiyetle yapıyoruz. Hakkımız olanı almadan geri dönmeyeceğimizi herkes bilir. O yüzden bu tip manipülatif açıklamaları sonlandırmanızı ve işçilerin tüm haklarını eksiksiz olarak bir an önce ödemenizi bekliyoruz" denildi.

Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Nisan 2026'da İçişleri, Enerji ve Çalışma Bakanlıklarının da yer aldığı toplantıda Doruk Madencilik işçilerinin tüm talepleri tarafınızca kabul edilmiş, anlaşma sağlanmıştı."

Anlaşılan hususlar: Yasa dışı zorunlu ücretsiz izinde geçirilen süreler ilişkin ücretler ve sigorta primlerinin ödenmesi. Önceki süreçlerde kıdem tazminatı ödenmemiş işçilerin kıdem tazminatlarının faizleriyle beraber ödenmesi. İhbar tazminatı alacağı olan işçilerin haklarının ödenmesi. TİS farklarının ödenmesi. Yıllık izin ücretlerinin ödenmesi. Sendikal sebeple işten çıkarılan. İşçinin sendikal tazminatlarının ödenmesi. Haklı fesih koşulları oluştuğundan işten ayrılmak isteyen işçilere tüm tazminatlarının ödenmesi. Eksik ödenen ya da hiç ödenmemiş ücretlerin ödenmesi. Tüm ödemelerin 15 Mayıs 2026'ya kadar tamamlanması.

Bu anlaşma kapsamı hemen akabinde yazılı olarak tarafınıza ve garantör sıfatıyla Bakanlıklara iletilmiştir. Hiçbir itirazınız olmadığı gibi, takip eden görüşmelerin tümünde ödemelerin gerçekleşeceğini söylediniz. Ancak geldiğimiz aşamada yalnızca ücret alacakları ve TİS farklarının bir kısmı yatırılmıştır.

"HAKKIMIZ OLANI ALMADAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

İlk günden beri kamuoyunu yanıltıp işçilerin alacağı kalmadığı algısını oluşturmak için çaba gösteriyorsunuz. Ancak gerçekler ortada. Tüm bu süreçler halkın gözü önünde yaşandı.

Biz Bağımsız Maden-İş olarak mücadelede de müzakerede de işimizi ciddiyetle yapıyoruz. Hakkımız olanı almadan geri dönmeyeceğimizi herkes bilir. O yüzden bu tip manipülatif açıklamaları sonlandırmanızı ve işçilerin tüm haklarını eksiksiz olarak bir an önce ödemenizi bekliyoruz."

Kaynak: ANKA