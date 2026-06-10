Doruk Maden İşçilerinin Eylemi Sürüyor… Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Akçul: "Yetkililer Sesimizi Duysun: Haksızlık Yapılıyor"

(ANKARA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) öncülüğünde bir araya gelen Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, "verilen sözlerin tutulmadığı" gerekçesiyle Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Türkiye Maden-İş Genel Başkanı Akçul, "Yetkililer sesimizi duysun, bizi anlasın. Haksızlık yapılıyor ve buna seyirci kalınmasını istemiyoruz" dedi.

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan ve uzun süredir maaş ile çeşitli işçilik alacaklarını tahsil edemediklerini belirten Türk Maden-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika yetkilileri, Beypazarı'nda bir araya geldi. Türk Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Türk Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, yürüyüş öncesi açıklama yaptı.

Akçul, yaptığı açıklamada, daha önce Antalya'ya yürüyen işçilerin de hak mücadelesine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Onlar yollarda mücadele ederken biz de bakanlıklarda görüşmeler yürütüyor, sorunun çözümü için müzakerelerde bulunuyorduk. Bugüne kadar çözüm için istişare yolunu tercih ettik ancak geldiğimiz noktada görüşmelerden sonuç alınamadı" dedi.

"İŞÇİLERİMİZE YAPILAN HAKSIZLIKLARIN KARŞISINDA DURURUZ"

Sendikanın herhangi bir siyasi aidiyetle hareket etmediğini vurgulayan Akçul, şunları söyledi:

"Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın tek rengi ay yıldızlı bayrağımızın rengidir. Bizim yönümüz devlettir. Devletçi politikamızdan vazgeçmeyiz. Ancak işçilerimize yapılan haksızlıkların da karşısında dururuz. Bu arkadaşlarımız devletine, milletine ve adalete inandı. Ancak bugün gelinen noktada hak ettikleri karşılığı göremediler. Bugünkü mücadelemiz yüz kişilik değil, yaklaşık bin kişiyi kapsayan bir mücadelenin ilk adımıdır. Yetkililer sesimizi duysun, bizi anlasın. Haksızlık yapılıyor ve buna seyirci kalınmasını istemiyoruz."

"BU SÜREÇTE İSTİŞARELER SONUÇ VERMEDİ"

Biz eylemlerin kralını yapmış bir sendikayız. Ancak önceliğimiz her zaman görüşme ve uzlaşı olmuştur. Sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Ne var ki bu süreçte istişareler sonuç vermedi. Bu nedenle bugün yürümeye başlıyoruz."

Talih Kocabıyık da nisan ayına ait alacakların ve mayıs ayı maaşlarının verilen sözlere rağmen hala ödenmediği belirtilerek, mahkeme kararıyla alacaklarını kazanan işçilerin dahi tahsilat yapamadığını öne sürdü.

"SADECE ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketin itibarı ancak işçinin bütün hakları ödendiğinde kurtulabilir. Kamuoyu da madenciler de yaşananları unutmayacaktır. Haklarımızı vermemekle nam salmış bu şirket, adeta madencinin kabusu haline gelmiştir. Madenci dilenci değildir. Hakkı olmayanın peşine düşecek kadar onursuz da değildir. Biz kimsenin yardımını istemiyoruz. Sadece alın terimizin karşılığını talep ediyoruz. Yıllarca emeğimizle lüks hayatlar yaşayanlar, madencinin ekmeğine göz dikenler asla iflah olmayacaktır."

"KİMSE BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEYECEK"

Bugün itibarıyla hiç kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Haklarımız teslim edilene kadar meydanlardan ve alanlardan çekilmeyeceğiz. Bu yürüyüş adaletsizliğe karşı atılmış büyük bir çığlıktır. Haklıyız ve hakkımızı alacağız."

Açıklamaların ardından Türk Maden-İş üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Beypazarı'ndan Ankara'ya yürümeye başladı.

Kaynak: ANKA