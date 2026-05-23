Macaristan, Ukrayna'dan Tarım Ürünleri İthalatını Yasakladı

BUDAPEŞTE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatını yasaklamanın yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılma başvurusunu geri çekme kararı aldıklarını söyledi.

Magyar cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hükümet, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılması başvurusunu geri çekmeye ve Ukrayna'dan yapılan tarım ürünleri ithalatını yasaklamaya karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Cuma günü resmi gazetede yayımlanan hükümet kararnamesiyle et, yumurta, bal, sebze, tahıl ürünleri, un, ayçiçeği tohumu, yemeklik yağ ve şarap da dahil olmak üzere Ukrayna'dan birçok ürünün ithalatı yasaklandı.

Tarım ve Gıda Ekonomisi Bakanı Szabolcs Bona perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan ve diğer ülkelerden yapılan ithalatın, Macar çiftçilerin geçim kaynaklarını ve Macar tüketicilere güvenli gıda tedarikini tehdit etmesine izin vermeyeceklerini" söyledi.

Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme yönünde adımlar atmıştı. Nisan 2025'te, dönemin Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, mahkemenin siyasallaşmasından duyulan endişeleri gerekçe göstererek hükümetin çekilme sürecini başlatacağını açıklamıştı. Macaristan Ulusal Meclisi de çekilme kararına onay vermişti.

Macaristan, mahkemenin Roma Statüsü'nü 1999'da imzalayıp 2001'de onayladı.

Kaynak: Xinhua