Macaristan'dan Çinli İş Liderlerine Vize Kolaylığı Sürecek

Güncelleme:
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Çin'in vizesiz giriş imkanını uzatmasının ardından, Çinli iş adamlarına yönelik vize kolaylaştırma önlemlerinin bir yıl daha devam edeceğini açıkladı.

BUDAPEŞTE, 17 Kasım (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Çin'in Macar vatandaşlarına vizesiz giriş imkanını uzatma kararı almasının ardından ilgili Çinli iş adamlarına yönelik vize kolaylaştırma önlemlerini bir yıl uzatacaklarını söyledi.

Szijjarto, pazar günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayımladığı videoda, Çinli iş liderlerine yönelik mevcut vize kolaylaştırma önlemlerinin değişmeyeceğini söyledi. Szijjarto, "Ekonomi ve ticaret işbirliğini teşvik amacıyla Macaristan'a gelen Çinli iş liderleri ve girişimcilere 48 saat içinde vize vermeye devam edeceğiz" dedi.

Szijjarto, söz konusu politikayla Macaristan-Çin işbirliğindeki artan ivmeyi yansıtan, ikili ekonomi, eğitim ve turizm etkileşimlerini desteklemeyi amaçladıkları ifade etti.

Szijjarto, söz konusu uzatma kararının, Macaristan'ın küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik genel yaklaşımıyla uyumlu olduğunu da vurguladı.

Mart 2024'te Macar vatandaşlarına turizm, iş veya aile ziyareti amacıyla 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıyan vize muafiyeti uygulaması başlatan Çin daha sonra uygulamayı 2026 yılı sonuna kadar uzatmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
