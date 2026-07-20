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Macaristan'da satranç ustası Judit Polgar'a cumhurbaşkanlığı teklifi

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, satranç tarihinin en başarılı isimlerinden Judit Polgar'ın cumhurbaşkanı olmasını desteklediğini açıkladı. Magyar, Polgar'ın yetenek ve azmiyle tanındığını belirterek, ülkenin birlik ve barışa ihtiyacı olduğunu vurguladı. Macaristan Parlamentosu'nun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, satranç tarihinin en başarılı isimlerinden Judit Polgar'ın ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmasını desteklediğini açıkladı.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan'ın birlik, barış ve tüm Macarların gurur duyabileceği bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı görevinin bir meslek ya da iş değil, "en üst düzey kamu hizmeti" olduğunu ifade eden Magyar, cumhurbaşkanının görevinin tüm Macarlara hizmet etmek ve onları temsil etmek olduğunu vurguladı.

Macar kamuoyunun saygın isimleri tarafından cumhurbaşkanlığına önerilen Polgar'ın bu göreve uygun bir isim olduğunu kaydeden Magyar, Polgar ile görüşeceğini ve yeni anayasa kabul edilene kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmeye hazır olup olmadığını soracağını kaydetti.

Magyar, Polgar'ın adının onlarca yıldır yetenek ve azimle özdeşleştiğini belirterek, satranç tarihinin en başarılı kadın oyuncusu olarak 26 yıl boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığını, ayrıca genel dünya sıralamasında ilk 10 oyuncu arasına girmeyi başardığını anımsattı.

Polgar'ın kariyeri boyunca elde ettiği saygınlığın siyasi bağlantılarından değil, yeteneği, çalışkanlığı, dayanıklılığı ve dürüstlüğünden kaynaklandığına dikkati çeken Magyar, bu görevi kabul etmesinin kendisi için büyük bir onur olacağını ifade etti.

Macaristan yeni cumhurbaşkanını seçecek

Macaristan Başbakanı Magyar, 12 Nisan'daki seçimi kazanmasının ardından, "Viktor Orban'ın kuklası" diye nitelendirdiği Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u istifaya çağırmış, istifa etmemesi durumunda anayasa değişikliğine gideceklerini belirtmişti.

Macaristan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sulyok'un görev süresini sona erdirecek anayasa değişikliğini 13 Temmuz'da kabul etmiş, Sulyok da kendi görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini 18 Temmuz'da imzalamıştı.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
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