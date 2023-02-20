Lütfü Savaş: 'Antakya Belediye Başkanı Olduğum Dönemde Emek Mahallesi'ni Riskli Alan İlan Edip, Kentsel Dönüşüm Alanı Olması İçin Başvuru Yapan...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Antakya Belediye Başkanı olduğum dönemde Emek Mahallesi’nin riskli alan ilan edip, kentsel dönüşüm alanı olması için başvuru yapan bizzat benim. Yaralarımızı sarmak için gece gündüz çalışırken bu asılsız haberleri yapanları halkın vicdanına havale ediyorum” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Antakya Belediye Başkanı olduğum dönemde Emek Mahallesi'nin riskli alan ilan edip, kentsel dönüşüm alanı olması için başvuru yapan bizzat benim. Yaralarımızı sarmak için gece gündüz çalışırken bu asılsız haberleri yapanları halkın vicdanına havale ediyorum" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm iddialarıyla ilgili haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Sabah Gazetesi'nde yer alan " Lütfü Savaş'ın 2019 seçimlerindeki adaylık sürecinde deprem sonrası binaların yıkıldığı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı" şeklindeki haberin gerçeklikten uzak ve tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada; Lütfü Savaş'ın Antakya Belediye Başkanı olduğu dönemde Emek Mahallesi'nin riskli alan ilan edip, bölgenin kentsel dönüşüm alanı olması için başvuruyu yaptığı, yerel seçimin ardından bölgenin yetkisinin Antakya Belediyesi'ne devredildiği kaydedildi. Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Alana uygulanan ve plana işlenmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen plan; kentsel dönüşüm projesinden çıkarılmış, zemin açısından ve nüfus/alan bakımından yeni bir çöküntü mahallesi haline getirildiği, 3,5 emsalli binalarla doldurulduğu sosyal donatıların neredeyse bulunmadığı görülmüştür. Bu sebeplerle insan ölçeğinde, sosyal donatı alanlarının (okul, sağlık ocağı, büyük tek parça yeşil alanların, otoparkların vb.) arttırılması ve inşaat emsallerinin düşürülmesi noktasında gerekli tüm uyarılar Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Tüm uyarılara rağmen Antakya Belediyesi alanı TOKİ'ye Arsuz'da bulunan tekelin parselleri karşılığı devretmiştir."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, iddialara ilişkin "Antakya Belediye Başkanı olduğum dönemde Emek Mahallesi'ni riskli alan ilan edip, kentsel dönüşüm alanı olması için başvuru yapan bizzat benim. Yaralarımızı sarmak için gece gündüz çalışırken bu asılsız haberleri yapanları halkın vicdanına havale ediyorum" dedi.