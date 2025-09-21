Haberler

Lüleburgaz TSO Başkanı'ndan Defterdar'a Ziyaret ve Yeni Bisiklet Park İstasyonları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, Kırklareli Defterdarı Doğan Adıgüzel'i ziyaret ederek bölge ekonomisi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, Lüleburgaz Belediyesi yeni bisiklet park istasyonları kurarak bisiklet kullanıcılarının kullanımını kolaylaştırma hedefinde.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İlhami Cebelli, Kırklareli Defterdarı Doğan Adıgüzel'i makamında ziyaret etti.

Cebelli, ziyarette bölge ekonomisi ve iş dünyası hakkında Cebelli'ye bilgi verdi.

Adıgüzel de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bisiklet park istasyonlarının sayısı arttırılıyor

Lüleburgaz Belediyesi yeni bisiklet park istasyonları konumlandırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 3 farklı tekerlek tipine uygun olarak belediyenin kendi imkanlarıyla tasarlanıp üretilen istasyonlar sayesinde bisiklet kullanıcıları güvenle ve kolaylıkla bisikletlerini park edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, park istasyonlarının sayısının arttırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a suçlama: Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmedi

Aziz Yıldırım'a ağır suçlama: Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.