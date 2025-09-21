Lüleburgaz TSO Başkanı'ndan Defterdar'a Ziyaret ve Yeni Bisiklet Park İstasyonları

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İlhami Cebelli, Kırklareli Defterdarı Doğan Adıgüzel'i makamında ziyaret etti.

Cebelli, ziyarette bölge ekonomisi ve iş dünyası hakkında Cebelli'ye bilgi verdi.

Adıgüzel de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bisiklet park istasyonlarının sayısı arttırılıyor

Lüleburgaz Belediyesi yeni bisiklet park istasyonları konumlandırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 3 farklı tekerlek tipine uygun olarak belediyenin kendi imkanlarıyla tasarlanıp üretilen istasyonlar sayesinde bisiklet kullanıcıları güvenle ve kolaylıkla bisikletlerini park edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, park istasyonlarının sayısının arttırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.