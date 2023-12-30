Lüleburgaz'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumu iyi.
Lüleburgaz ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı.
A.A, idaresindeki 39 ACT 707 plakalı motosiklet Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.