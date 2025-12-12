Lüleburgaz'da kadınlar, voleybol karşılaşmasında bir araya geldi.

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, "Evinin Sultanları" Projesi kapsamında Lüleburgaz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte iki takım oluşturuldu.

Kadınlar, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci, karşılaşmanın ardından yaptığı konuşmada, proje kapsamında kadınların spora erişimini artırmayı ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi eğitimleri sona erdi

Lüleburgaz'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi eğitimleri sona erdi.

Lüleburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen programda, eğitime katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci, proje ile çocukların sporla tanışmasını hedeflediklerini belirtti.

İlk yardım eğitimi düzenlendi

Lüleburgaz'da vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, vatandaşlara ilk yardımın önemi anlatıldı.

Yaş gruplarına göre ilk yardım teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk, vatandaşlarda ilk yardım bilincinin oluşması amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.